MV: “L’Udinese deve crescere «Ma questa è l’occasione per fare il colpo a Firenze»”

L’analisi in casa bianconera nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“«Udinese, è questa l’occasione giusta per vincere a Firenze e fidati del tuo stratega Gotti». Il consiglio spassionato arriva da Luca Pellegrini, che le partite solitamente le commenta nel ruolo di voce tecnica per Sky e non le pronostica. «È questo il momento migliore per affrontare la Fiorentina, perché come spesso le capita nei momenti di poca stabilità, la Viola tende a incartarsi da sola». Pellegrini invita però piazza e società a pazientare. «Io dico calma per il cambio modulo, perché la qualità deve dare sostanza senza perdere gli equilibri».

«Non mi sorprenderei se Gotti puntasse sulle accelerazioni di Lasagna, che impongono alla linea difensiva avversaria di non restare alta. Kevin deve ricordarsi che la potenza è nulla senza controllo. Mi ricorda Raducioiu che correva più forte del pallone, e quando si abituerà a rallentare un po’ prima di calciare segnerà molto. Poi sono curioso di vedere ancora De Paul e Makengo. Rodrigo si è calato nella parte del centrocampista che deve dare e imporsi continuità di rendimento, non sparisce più dalla partita come quando faceva il trequartista, mentre Makengo sono andato a studiarmelo, ho visto i filmati ed è uno di sostanza che ha un mancino interessante. Al tifoso friulano dico che mi ricorda Asamoah, e ho detto tutto»”.