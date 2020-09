MV: “L’Udinese si riprende Pereyra”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

È stata la notizia dell’imminente ritorno all’Udinese del “Tucumano” Roberto Pereyra a rubare la scena a Kevin Bonifazi, il difensore già centrale della Under 21, ex Spal, sul quale Gino Pozzo ha deciso di puntare dopo i tre parametri zero Tolgay Arslan, Fernando Forestieri e Nahuel Molina, e il prestito con diritto di riscatto Thomas Ouwejan, prelevato in Olanda dall’Az Alkmaar. Tutti nomi che, a dirla tutta, non avevano di certo acceso la fantasia dei tifosi, speranzosi di un colpo, in fremente attesa di un vero e proprio nome che potesse alzare il livello di competitività bianconera. Ebbene, ieri la proprietà li ha in parte accontentati, perché la decisione presa sul ritorno di quel Pereyra che l’Udinese di Francesco Guidolin contribuì a lanciare nel calcio che conta, sei anni fa, in realtà è una garanzia di qualità, quantità ed esperienza, un mix che fa tuttora comodo alla nazionale argentina”.