MV: “L’Udinese stringe per avere Tokoz ma così salta Pereyra”

L’analisi dell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“C’è Dorukhan Tokoz sulla pista di atterraggio dell’Udinese, a centrocampo, là dove l’arrivo del turco comporterebbe la rinuncia al ritorno in bianconero di Roberto Pereyra, visto e considerato che i due centrocampisti non hanno passaporto comunitario e che uno dei due slot ancora disponibili per gli extracomunitari l’Udinese lo ha già riservato all’argentino Nahuel Molina,l’esterno destro ex Boca. Tokoz è un vecchio pallino di Pozzo, l’estate scorsa l’Udinese era sul punto di chiudere per il suo acquisto col Besiktas per 10 milioni di euro. Il tutto però, prima dei problemi sorti a ottobre, quando la condropatia cronica al ginocchio ha costretto il giocatore allo stop forzato. Stagione saltata, rilancio da cercare e, soprattutto, un saldo da 50% sul prezzo di un cartellino in scadenza al 30 giugno 2021. Insomma, adesso ci sarebbero le condizioni per portare Tokoz all’Udinese, offrendo al Besiktas circa 5 milioni di euro, prima che il giocatore vada a scadenza”.