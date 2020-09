MV: “Musso si è promesso all’Inter c’è già un accordo per il 2021”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Giovedì sera a Manzano Juan Musso ha ripreso posto nella porta dell’Udinese. Il club e il giocatore sono, al momento, dell’idea che per lui la soluzione migliore è un’altra stagione in Friuli. Gino Pozzo aveva proposto a Musso di prendere l’aereo destinazione Londra per metterlo tra i pali della porta del Watford. L’argentino non l’avrebbe considerata come la soluzione ideale per la sua carriera, meno che mai dopo la retrocessione in Premiership degli “hornets”. E così con Pozzo si è deciso per una conferma in bianconero. Le ultime indiscrezioni raccontano che Musso per la prossima stagione avrebbe già trovato l’accordo con l’Inter dove andrebbe a raccogliere l’eredità di un grande come Samir Handanovic. Sia chiaro, non c’è nessun accordo scritto, ma le possibilità di finire in nerazzurro sono tante”.