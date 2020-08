MV: “Occhio Udinese Lasagna ha il mal di pancia”

L’analisi di mercato del Messaggero Veneto per l’attaccante bianconero:

“Prima o poi capita a tutti di avere il mal di pancia, in casa bianconera il malessere sembra sia venuto a un insospettabile come Kevin Lasagna. Alla sua età un attaccante solitamente matura e cerca il salto di qualità, proprio quello citato ieri dal suo procuratore Massimo Briaschi, intervenuto in diretta alla radio ufficiale del Napoli Kiss Kiss dopo che qualche giorno fa aveva parlato a Radio Sportiva. «Il Napoli ha fatto una scelta con l’acquisto di Petagna e non andrà a prendere Lasagna con uno scambio. Se poi il Napoli vuole Lasagna andrà dall’Udinese per trattare il suo acquisto. Non abbiamo mai raggiunto un accordo col Napoli. Lasagna vuole fare uno step in più, ma tutti devono essere convinti del suo trasferimento. Non vedo altri giocatori come Kevin in Italia per caratteristiche e qualità, merita il salto di qualità, ha dimostrato tanto e vedremo cosa accadrà». E qui entrano in ballo altri nomi, con il macedone Nestorovski e il polacco Teodorczyk da soppesare per bene. Tra i due, il macedone potrebbe essere riconfermato in virtù del buon finale di stagione, mentre “Bomber Teo” dovrebbe partire. Con chi sostituirlo? L’Udinese in casa si ritrova Stipe Perica. Il croato è tornato a Udine già da luglio, dopo il prestito in Belgio al Mouscron, e si è allenato con la Primavera. Non poteva essere utilizzabile essendo rientrato da un prestito, ma adesso un ragionamento su di lui potrebbe essere fatto. Non così, invece, su Luis Suarez, il talento colombiano classe ’97 che piace a Lazio e Napoli e su cui punta il Watford per la risalita in Premier”.