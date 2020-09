MV: “Okaka al Fenerbahçe: il centravanti spinge per andare in Turchia l’Udinese alza il prezzo”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Nel giorno della cessione al Verona di Antonin Barak, anticipata ieri sulle pagine di questo giornale, in casa bianconera ha tenuto banco soprattutto la trattativa in uscita per Stefano Okaka, il centravanti di Castiglione del Lago entrato nei radar del Fenerbahçe. Il trentunenne avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, un’operazione che invece l’Udinese non intende assolutamente fare a meno di 9 milioni di euro, che sono di gran lunga una cifra superiore ai 5 a cui si è spinto al massimo il Fenerbahçe. Una trattativa che inevitabilmente implica anche un piano B, nel caso in cui andasse in porto. Un’Udinese senza Okaka aprirebbe anche a una problematica tecnica e tattica per Luca Gotti, costringendo il club a mettersi alla ricerca di una punta con le stesse caratteristiche dell’ex Watford, oppure potrebbe anche comportare una svolta tattica, scegliendo di giocare con una sola punta (Kevin Lasagna) e due attaccanti più rapidi e manovrieri alle spalle; Fernando Forestieri potrebbe essere uno di questi, magari con Nacho Pussetto”.