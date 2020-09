MV: “Pereyra, il Siviglia bussa e può offrire la Champions l’Udinese è un’alternativa”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Sta diventando un caso da “Chi l’ha visto” Roberto Pereyra, letteralmente sparito dai radar dei tifosi del Watford, che non se lo sono ritrovato né in campo e né in panchina nelle due prime giornate di Championship, e pure da quelli dell’Udinese, che ormai avevano preso dimestichezza nell’associarlo come rimpiazzo alla possibile partenza di Rodrigo De Paul. E non si può neanche dire che sia infortunato, altrimenti il ct dell’Argentina Lionel Scaloni non lo avrebbe pre-convocato per le prossime sfide di qualificazione in prospettiva mondiale. Pereyra è da considerarsi sul mercato per il Watford, e soprattutto ha le sue preferenze e pure le sue richieste, con Genoa e Roma che ci avevano fatto un pensiero. E l’ultima arriva dritta dalla Spagna, con il Siviglia allettato dall’idea di portarsi a casa un jolly della mediana”.