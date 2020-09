MV: “Pussetto spinge ancora per tornare”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Gino Pozzo non vede in modo favorevole il ritorno a Udine di Pussetto, un motivo squisitamente tattico, ma sottolineatura con ma matita rossa fatta e riferita dal dt bianconero Pierpaolo Marino parlando del futuro dell’ex giocatore lanciato dall’Huracan. Il modulo dell’Udinese non favorirebbe l’impiego di Pussetto nel 3-5-2 che anche quest’anno Luca Gotti si appresta a servire sulla tavola imbandita della serie A. Eppure il tecnico di Contarina sotto sotto non disdegnerebbe di avere un Pussetto come asso nella manica, pur non avendolo mai confessato a parole. Un discorso che si potrebbe ampliare con la conferma di Rodrigo De Paul, per il quale il Leeds resta ancora lontano dai 40 milioni richiesti da Gino Pozzo, o con il possibile arrivo di Roberto Pereyra, corteggiato dal Siviglia, attratto dalle proposte della Liga spagnola, ma pur sempre un’opzione nelle mani dell’Udinford – perdonate il neologismo – per rimpiazzare l’eventuale uscita in extremis di De Paul”.