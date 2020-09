MV: “Tokoz pronto a partire per l’Udinese”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“I media turchi sono sicuri: Dorukhan Tokoz è pronto a partire per l’Italia. Destinazione Udinese. Dire però che l’affare sia già fatto è un rischio, visto che l’Udinese intende toccare con mano le condizioni del centrocampista classe 1996. Dal 6 ottobre 2019 fino allo scorso 20 maggio, per la bellezza di 227 giorni il giocatore è rimasto ai box, complice una condropatia rotulea. I tempi sono stretti: lo staff del dottor Fabio Tenore, arrivando Tokoz dalla Turchia, dovrà sottoporlo a tampone, poi potrà visitarlo. Se tutto filerà per il verso giusto, il giocatore potrà firmare il contratto e quindi restare in quarantena in attesa di prendere parte agli allenamenti agli ordini di mister Luca Gotti. Bisogna anche dire che l’eventuale firma e tesseramento del giocatore del Besiktas comporterebbe l’esaurimento dei posti riservato quest’anno agli extracomunitari, visto che l’Udinese ha già ingaggiato l’argentino Nahuel Molina. Con Tokoz salterebbe la possibilità di un ritorno in Friuli di un altro “gaucho”, Roberto Pereyra, il centrocampista che molti immaginavano capace di sostituire Rodrigo De Paul, anche tra i partenti”.