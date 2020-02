MV “Udinese domina ma pareggia all’ultimo: De Paul salva i bianconeri a Brescia”

L’analisi del Messaggero Veneto:

“Pronti via e gli ospiti sfiorano subito il vantaggio con Lasagna, che centra una clamorosa traversa dopo il servizio in profondità di Okaka. I ritmi sono alti e la gara divertente, il Brescia fatica a venir fuori ma si rende comunque pericoloso con Balotelli, che al 20’ esplode un destro potentissimo dalla distanza alto di poco.

A ridosso della mezz’ora invece sono ancora i friulani a sfiorare il gol con De Maio, che sotto porta colpisce di testa esaltando i riflessi di un super Joronen, provvidenziale nel salvare i suoi. Il portiere bresciano salva ancora una volta una conclusione di De Paul che poi si stampa sulla traversa. Il Brescia a sorpresa all’81’ passa in vantaggio con Bisoli, che approfitta di un errore di lettura di De Maio e fulmina Musso per l’1-0. Nel finale i bianconeri si riversano all’attacco alla ricerca del pareggio e lo trovano a tempo scaduto con De Paul, che riesce a fulminare Joronen per il definitivo 1-1″.