MV: “Udinese, il sogno Pereyra piace anche alla Roma”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“In Italia la Fiorentina osserva con attenzione l’evoluzione, visto che De Paul è un vecchio pallino del ds Daniele Pradè, ma è soprattutto la Juventus la possibile acquirente del numero 10 argentino. Ma se la megaofferta non arriverà Don Rodrigo potrebbe ancora restare all’Udinese. Il diretto interessato non vorrebbe fare un altro anno in Friuli, doveva partire già la scorsa estate quando gli fu poi prolungato e adeguato in contratto, ma tra i suoi “tifosi” c’è Luca Gotti che senza di lui dovrebbe ricalibrare la squadra e le incognite a livello di rendimento sono molte, soprattutto in mezzo al campo, dove anche Antonin Barak, ritornato dalla mezza stagione al Lecce, pare in uscita. In canna c’è ancora il probabile ritorno di Nacho Pussetto dal Watford che ieri ha ricevuto ufficialmente in cambio Francisco Sierralta dopo aver firmato anche Stipe Perica. Vorrebbero anche William Troost-Ekong i tifosi degli Hornets, ma il nazionale nigeriano nicchia. Da queste parti, invece, si spera in un ritorno ben più corposo di quello di Forestieri, Roberto Pereyra, classe 1991, nel giro dell’Albiceleste, soprattutto se De Paul partisse. Il problema è che, oltre all’ostacolo del passaporto non comunitario, ci sono gli orientamenti del giocatore e del Watford”.