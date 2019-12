Tuttosport: De Paul e Fofana gfrenano il Cagliari

Il team di Luca Gotti ha “ritrovato” uno dei suoi protagonisti, Rodrigo De Paul, autore di un gol spettacolare, e ha confermato l’assoluto ruolo centrale di Seko Fofana (anch’egli finito nel tabellino marcatori) nel progetto friulano. «Per settanta minuti la squadra mi è piaciuta – le parole del tecnico di Adria nel dopo gara -, poi nel finale è subentrata un po’ la paura di vincere, di giocare la palla. Anche nel primo tempo, un giocatore scivola, Nainggolan prende il palo e subito ci spaventiamo. Ci sono voluti cinque minuti per rientrare in partita… queste sono le cose su cui dobbiamo lavorare. Però dal punto di vista dell’atteggiamento posso dire che tutti hanno dato tutto e questo per un allenatore è un punto di partenza importante». (…)