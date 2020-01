Tuttosport: Gotti avverte l’Udinese, “se col Milan abbiamo paura ci sbranano”

Il puto sull’Udinese alla vigilia della sfida col Milan sulle pagine di Tuttosport.

A San Siro a testa alta. Reduce da tre successi consecutivi in campionato con Cagliari, Lecce e Sassuolo e dal ko di mercoledì all’Allianz Stadium contro la Juventus in Coppa Italia, l’Udinese vuole inaugurare il girone di ritorno allo stesso modo dell’andata, ovvero con una vittoria. Ma il Milan di Gennaro Gattuso delle ultime settimane – rinvigorito in primis dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic – sarà sicuramente un avversario ostico per gli uomini di Luca Gotti . «Ho visto i rossoneri con il Cagliari, hanno disputato una buona gara, seguita da un’altra prestazione casalinga altrettanto positiva contro la Spal in Coppa – le parole del tecnico rodigino in conferenza stampa -. Il Milan ha ottimi giocatori e, checché se ne dica, la classifica è un po’ bugiarda rispetto a quello che si è visto sul campo. Ibrahimovic è come un tonico per la squadra, ha dato uno scossone positivo a tutto l’ambiente. È stato anche cambiato qualcosa tatticamente per inserirlo. Sicuramente il Milan proverà a fare la partita, a sfruttare le qualità dei suoi giocatori, ma con un occhio di equilibrio nell’affrontare l’Udinese». (…)