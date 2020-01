Tuttosport: L’Udinese punta sul grande tifo

Il punto di Tuttosport sull’Udinese in vista del Sassuolo.

Dopo l’importante successo di lunedì sera al Via del Mare contro il Lecce (gara decisa nel finale da una rete di Rodrigo De Paul), domani in occasione del lunch match alla Dacia Arena la formazione di Luca Gotti avrà l’opportunità di allungare ulteriormente la striscia positiva contro il Sassuolo, diretto concorrente per la salvezza, in ritardo di due lunghezze (19 punti contro i 21 dei bianconeri). Per garantire il massimo calore alla squadra, la società friulana ha deciso di applicare una tariffa unica in ogni settore – 15 euro per il biglietto intero, un euro per il ridotto -, con l’obiettivo di raggiungere il secondo sold out stagionale, dopo quello registrato al debutto contro il Milan. Spetterà a De Paul & compagni offrire una prestazione convincente come accaduto nelle ultime uscite contro pugliesi e cagliaritani, che hanno consentito l’allungo in classifica a 90 minuti dal termine del girone di andata. Potrebbe essere l’occasione giusta per Stefano Okaka di sbloccarsi definitivamente, dopo le due reti annullate (giustamente) per fuorigioco a Lecce. Nonostante sia a secco dallo scorso 27 ottobre, l’attaccante di Castiglione del Lago ha dimostrato nelle ultime partite di aver ritrovato la condizione ideale. «Mi sento come quando ero più giovane – ha dichiarato l’ex giallorosso classe ‘89 ai microfoni di Udinese Tv -, riesco a esprimere il mio calcio e ad aiutare la squadra. Ciò mi consente di lavorare meglio, per continuare un percorso iniziato l’anno scorso».