Tuttosport: L’Udinese tenta l’impresa

Il punto di Tuttosport sull’Udinese che si appresta ad affrontare la Juve.

Udinese in campo per cambiare la storia. “Aggiustata” la classifica in campionato con una serie di tre vittorie consecutive (Cagliari e Sassuolo in casa, Lecce in trasferta), ora la formazione di Luca Gotti si può concentrare totalmente sulla sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma oggi alle 20.45 all’Allianz Stadium. L’obiettivo principale sarà proseguire il cammino di crescita, anche da parte di alcuni elementi meno impiegati nel corso del girone di andata, senza però distogliere l’attenzione dal traguardo sportivo, ovvero centrare i quarti di finale di Tim Cup che mancano ai friulani dalla stagione 2013-2014 (in quell’edizione riuscirono ad approdare alle semifinali, dove incontrarono la Fiorentina che negò loro l’accesso alla finale).

Forte di una condizione psico-fisica ideale, l’Udinese questa sera proverà, dunque, a piegare la squadra di Maurizio Sarri. I precedenti con la Juventus non sono positivi, però. Nei tre precedenti incontri, infatti, i bianconeri friulani hanno collezionato due pareggi casalinghi (2-2 il 20 agosto 1980 nella prima gara del girone 1 e 0-0 il 28 agosto 1991 nel turno eliminatorio) e una rotonda sconfitta allo stadio Delle Alpi il 4 settembre 1991 (3-0), nell’ultimo confronto disputato tra le due formazioni in Coppa. Ora, però, Gotti potrà contare su una squadra che ha ritrovato equilibrio, concretezza e soprattutto fiducia, elemento quest’ultimo imprescindibile per puntare a obiettivi più importanti dei canonici 40 punti. (…)