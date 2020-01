Tuttosport: Milan da Europa, il rammarico di Gotti

È bello quando riesci a mettere in campo l’atteggiamento di chi vuole ribattere colpo su colpo. Il torto è non aver concretizzato e aver preso gol a difesa schierata a 20 secondi dalla fine – ha commentato il tecnico dell’Udinese -. Dispiace perché è meno facile trasferire un percorso virtuoso alla squadra se non vieni soddisfatto dalla classifica». L’episodio che più fa rabbia all’Udinese è l’occasione capitata a Lasagna a inizio ripresa. «Abbiamo fallito un’occasione e su una situazione estemporanea dopo il calcio d’angolo abbiamo preso gol da Rebic . Dopodiché è cambiata l’inerzia. Quando vai sotto 2-1 viene messa a prova la mentalità dei ragazzi. La risposta è stata ottima, pessimo l’epilogo. Siamo alla partita numero 20 del campionato, ne mancano 18 e a questi livelli non conta una rondine, noi dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e essere solidi fino alla fine del campionato». Altrettanto rammaricato è apparso il capitano, Kevin Lasagna: «Siamo venuti a Milano a giocarcela a viso aperto e dispiace averla persa negli ultimi secondi. Non so se si tratti di un caso o meno, ma quando gioco a Milano segno parecchio, oggi purtroppo il gol non ha portato punti quindi è un piacere a metà».