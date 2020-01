Tuttosport: Perla di De Paul per l’Udinese

Il commento di Tuttosport alla vittoria dell’Udinese a Lecce:

Successo prezioso per la squadra di Gotti che sale a quota 22 punti in classifica, quella di Liverani rimane a quota 15, sopra di un punto dalla zona retrocessione. Continua a non vincere la formazione salentina in casa, il “Via del Mare” è sempre più un tabù. Il Lecce ha perso le ultime tre partite di Serie A, ma non ha mai fatto peggio nel corso di questo campionato; in precedenza, l’ultima striscia più lunga di sconfitte consecutive nella competizione per i salentini risale al dicembre 2011 (quattro), serie che vide anche l’esonero di Eusebio Di Francesco. Il Lecce si avvicina al gol al 21’: Babacar spara un bolide dalla lunga distanza che colpisce la traversa. L’azione prosegue e ci prova Mancosu con un destro a giro che chiama Musso alla deviazione in angolo. Il vento è il protagonista dell’incontro, condiziona sempre le giocate delle due squadre.

L’Udinese passa in vantaggio nella ripresa con Okaka, ma il Var annulla tutto. Scorrono i minuti colpo di tacco sempre di Okaka su azione di calcio d’angolo, palla in rete, ma è tutto inutile per una segnalazione di fuorigioco. I friulani passano nel finale con un gol di Rodrigo De Paul: suggerimento di Mandragora per l’argentino, che controlla magistralmente di tacco, dribbla Lucioni e batte con il destro Gabriel. (…)