Tuttosport: Rammarico Gotti, l’Udinese segna poco

Il punto di Tuttosport sulla sconfitta dell’Udinese per mano del Parma.

Le firme, tutte nel primo tempo, sono quelle di Gagliolo (sinistro al volo) e Kulusevski (con la complicità di Musso), protagonisti di una vittoria che ha esaltato il collettivo, la duttilità tattica, il cinismo e l’organizzazione di un Parma in grande condizione psicofisica, tanto da far passare in secondo piano le assenze di Barillà, Gervinho, Inglese e Karamoh. L’Udinese incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella con il Milan e anche questa volta ha buone ragioni per mordersi le mani: la traversa di Lasagna nel primo tempo, le due parate decisive di Sepe e le due clamorose occasioni sbagliate da Mandragora nella ripresa. A nulla è servito il cambio tattico di Gotti che sotto di 2 reti, ha abbandonato la difesa a 3 per passare a 4, con De Paul (male nei primi 45’) più vicino alle due punte. I friulani hanno alzato ritmo e baricentro, hanno prodotto di più rispetto ad un primo tempo insipido, ma il Parma, ridisegnato da D’Aversa col 3-5-2 (era partito col 4-3-3) dopo l’ingresso di Dermaku, ha saputo chiudere gli spazi e ha retto fino alla fine, quando sul Tardini si sono accese le luci della festa. (…)