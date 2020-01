Tuttosport: Udinese a Tori o con la carta De Maio

Il punto di Tuttosport sull’Udinese in vista della contro la Juve di coppa Italia.

Ritrovati, dunque, l’equilibrio in campo e la fiducia nello spogliatoio, ora il team di Luca Gotti potrà affrontare il big-match di domani sera all’Allianz Stadium, valevole per l’accesso ai quarti di Coppa Italia, nella condizione mentale migliore.

E anche dal punto di vista fisico l’Udinese sta dimostrando una grande affidabilità. Contro la Juventus, dunque, il tecnico rodigino avrà la possibilità di attuare un parziale turnover, tenendo presente che quattro giorni dopo la squadra sarà attesa da un’altra sfida di cartello, a San Siro contro il Milan. Per la sfida dell’Allianz Stadium potrebbero rivedersi nell’undici titolare alcuni elementi partiti dalla panchina nelle ultime settimane. In primis Sebastien De Maio (…)