Giacomini: “Pussetto? Con cinque difensori, è logico che debba stare fuori.”

Il 2020 per Massimo Giacomini deve portare continuità all’Udinese, la qualità mancata in questi anni. “Gli aspetti negativi sono dati da una mancanza di continuità e di concentrazione – afferma l’ex tecnico a Telefriuli -. Si nota sempre che la squadra ha dei problemi quando va in vantaggio e tende ad abbassarsi molto. È accaduto contro il Napoli, main che con il Cagliari dove però la squadra ha dimostrato una reazione formidabile negli ultimi minuti, riuscendo a vincere. Se giocasse sempre con la medesima voglia, le cose funzionerebbero. Io credo che questa squadra non abbia nessun giocatore indispensabile, ma molti elementi che potrebbero rivelarsi estremamente utili se in condizione. La classifica risulta essere discreta perché ci sono altre squadre che si sono dimostrate altalenanti.”

La delusione viene Musso a parte, dalla difesa: “gioca troppo bassa, non aggredisce, e pur in superiorità numerica va in difficoltà. Ritengo che dovrebbe avere più coraggio e soprattutto concentrazione. Migliorarla sul mercato? Credo non ci siano risorse per acquistare giocatori importanti, quindi piuttosto che comprare degli illustri sconosciuti, meglio consolidare il gruppo esistente, e soprattutto valutare al meglio lo stato di forma di questi giocatori”.

Infine una battuta su Pussetto, che pare essere sul mercato: “In questa squadra Pussetto potrebbe giocare titolare, perché ha una buona tecnica, un carattere formidabile, e dedica tutta la sua attenzione al gioco. Sarebbe sicuramente un giocatore capace di promuovere un atteggiamento positivo; se però il modulo prevede cinque difensori, è logico che debba stare fuori”,