Pizzul: La vittoria sul Cagliari ha regalato una situazione ideale

L’analisi consueta di Bruno Pizzul sul momento dell’Udinese, ora ancora in sosta. “La vittoria sul Cagliari ha regalato una situazione ideale per potersi godere al meglio le sospirate sia pur brevi vacanze e ora sotto nella giusta maniera perché è necessario riprendere subito con il piglio giusto e con lo spirito dovuto – scrive sul messaggero Veneto -. I tifosi, impagabili per il modo con cui hanno sempre accompagnato i bianconeri, sentono tuttavia di poter pretendere qualcosa in più da una squadra che, nonostante le troppo frequenti cadute di attenzione, ha potenzialità tali da costruirsi quanto meno un cammino tranquillo, senza gli assilli delle ultime stagioni. A dire il vero tra gli appassionati friulani non tutti sono convinti sulla qualità dei singoli e del collettivo, ma il fatto stesso che su parecchi dei giocatori a disposizione di Gotti permanga l’interesse di tanti club anche importanti è la dimostrazione che qualcosa di buono c’è in casa.Difficile capire se nel mercato invernale che sta per riaprirsi ci saranno movimenti relativi all’Udinese nostra, è risaputo che su De Paul ci sono gli occhi interessati non della sola Inter, ma piacciono anche il rifiorito Fofana, Lasagna che pure fatica a buttarla dentro, ma soprattutto quello che, a giusta ragione, è valutato il giocatore con il miglior rendimento assoluto, vale a dire il superportiere Musso, davvero bravo.A sentire Marino, non ci dovrebbero essere movimenti in uscita e nemmeno in entrata ma non si sa mai“.