Pizzul: Mai banale affrontare la Juve per l’Udinese

Juve – Udinese ci Coppa Italia è una partita indecifrabile. Sia Sarri sia Gotti non sembrano voler schierare la formazione tipo e su questo aspetto parte il cornico di Bruno Pizzul: “Affrontare la Juventus, sul suo campo, costituisce sempre e comunque un appuntamento non banale per qualsiasi squadra, anche quando si gioca non per il campionato ma per quella Coppa Italia che stenta alquanto a ritagliarsi adeguata importanza e popolarità – le parole sul Messaggero Veneto – . Inevitabile comunque supporre che stavolta l’Udinese avrebbe preferito non essere coinvolta in un impegno infrasettimanale, se non altro per potersi crogiolare un po’ più a lungo nella soddisfazione per la terza vittoria consecutiva e conseguente classifica appagante. Ma tanto per scuotere un tantino le acque, c’ è chi prefigura futuri scenari di nuovo oscuri, dando per perse le partite che l’Udinese è chiamata ad affrontare, a cominciare da questa gara di coppa, ma soprattutto in campionato con Milan e Parma in trasferta e Inter in casa. Francamente un simile modo di ragionare mi sembra fuori posto, perché seminare inquietudini e paure anche quando le cose hanno preso una buona piega e si stanno vivendo momenti calcisticamente soddisfacenti, come da tempo non accadeva?Non è naturalmente nemmeno il caso di cedere a qualche forma di trionfalismo inopportuno e del tutto prematuro, ma sciorinare lamentazioni e trovare motivi di mugugno anche quando non è il caso, costituisce un vizietto dal quale alcuni non riescono proprio a emanciparsi. Quanto alla gara con la Juve, Gotti dice di aspettarla con ansia perché avrà la possibilità di verificare in concreto quello che valgono i suoi giocatori che sono rimasti in panchina e sulle cui qualità egli non nutre dubbi”.