Pizzul: Superiorità evidente concretizzata solo nel finale

L’analisi di Bruno Pizzul per la consueta analisi del dopo gara con l’Udinese che esce con tre punti d’oro da Lecce: “Colpaccio dell’Udinese a Lecce, tre punti d’oro meritati e che proiettano i bianconeri in una zona più tranquilla della classifica. Se c’è un rilievo da fare riguarda l’eccessiva fatica con cui è arrivato il risultato, dato che la superiorità dimostrata dalla squadra di Gotti è emersa in modo piuttosto netto, anche nel primo tempo, dove pure il Lecce ha avuto qualche opportunità ma con l’Udinese più manovriera e ben disposta – scrive sul Messaggero Veneto – Il vento ha avuto incidenza notevole, traiettorie aeree spesso falsate e necessità di tenere il pallone a terra, con Mandragora e compagni più pronti ad adattarsi.Molti hanno sottolineato che i friulani hanno giocato un buon secondo tempo, mentre sono parsi meno convincenti nella prima fase della partita, ma, se è vero che il Lecce ha tirato in porta e tenuto in apprensione Musso più di quanto abbaino fatto i nostri in quel periodo, va anche detto che le occasioni dei salentini non sono nate da costruzioni di gioco efficaci, ma solo da fortuite vicende occasionate dal capriccioso vento. Alla lunga non credo che possa esser messa in dubbio la legittimità della vittoria friulana, maturata solo nel finale e grazie a un’altra giocata magnifica di un De Paul che ha confermato le sue grandi qualità. Onestamente mi pare che siano quanto discutibili i giudizi negativi sull’Udinese e sul suo gioco. Chiaro che quando si vince si ha la tendenza a giudicare positivamente un po’ tutto quello che è accaduto, ma metterla giù così dura sottolineando manchevolezze e disarmonie tattiche anche dove non ci sono, è l’ennesima conferma che spesso e volentieri esiste la tendenza a essere fin troppo critici. In effetti come ha ribadito anche Gotti, nel primo tempo il Lecce ha avuto le sue occasioni solo perché il vento ha creato problemi e c’ è stato qualche pasticcio occasionale dei bianconeri”.