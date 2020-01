Quella volta che…Perica stese il Milan al minuto 88

L’ultima vittoria dell’Udinese a Milano coincide con la squadra di Stramaccioni (la migliore degli ultimi cinque anni) che a settembre c on Stipe Perica al minuto 88 segnò il gol vittoria per i bianconeri.

Ricorda la Gazzetta che Stipe Perica, attaccante croato del 1995, entra nel libro nero delle figurine del Milan: giocatori poco conosciuti che firmano storiche sconfitte. Quando Milan-Udinese sembrava dover diventare quello che… era stata per 90 minuti, cioè uno 0-0, il croato ha girato in porta un cross di Badu. Siccome il calcio a volte punisce chi ha fatto poco per vincere, una deviazione di Abate ha messo fuori gioco Donnarumma: 0-1 e seconda sconfitta in tre partite. Il Milan però avrebbe dovuto preoccuparsi comunque, anche se non avesse preso gol a due minuti dal 90’. La scuola, che a Milano inizia domani, rischia di essere più divertente di questo pomeriggio a San Siro, tra ritmi lenti e possesso poco produttivo. Lo stadio era più vuoto che pieno e il Milan ha fatto contenti i 28mila paganti solo episodicamente. Quattro minuti interessanti nel primo tempo, un dribbling di Suso qui, un tiro di Sosa lì. Per il resto, poche idee, Bacca isolato, Sosa e Suso positivi nel primo tempo e poi scomparsi. Il Milan ha rischiato di andare in vantaggio solo una volta, dopo 33 minuti, quando Sosa ha colpito la traversa con un tiro al volo dopo assist di petto di Montolivo, e ha recriminato per un possibile fallo da rigore di Angella su Bacca sullo 0-1. L’Udinese però si è difesa e ha retto sempre con ordine. Se le brutte notizie per il Milan non bastassero, l’infermeria: Antonelli ha lasciato la partita e lo stadio per un trauma cervicale, generato da uno scontro – probabilmente doppio, con Thereau e Paletta – a centro area. Cosciente, ha passato il pomeriggio in ospedale per accertamenti.

LA TRAVERSA — Montella ha scelto Poli nel solito 4-3-3 e si è difeso basso, nella sua metà campo, con Suso e Bonaventura spesso sulla linea dei centrocampisti. In fase di possesso, ritmi bassi e Sosa spesso in zona centrale a costruire al posto di Montolivo: quasi un doppio play per portare la palla a Bonaventura e Suso, gli unici con creatività. Meglio lo spagnolo, protagonista nel momento migliore del primo tempo del Milan. Minuto 17: angolo per l’Udinese, Bacca al volo e Montolivo con una bella giocata lanciano un contropiede, Suso trova il colombiano che sul più bello si fa rimontare. Minuto 18: triangolo Antonelli-Sosa-Antonelli a sinistra, ma il cross del terzino della Nazionale è troppo su Karnezis. Minuto 20: Suso crossa da destra, Bonaventura taglia al centro e arriva con mezzo secondo di ritardo.