Quella volta che…Selmosson e Riva siglarono l’1-1 di Udinese-Cagliari (VIDEO)

E’ il 14 giugno 1964, si gioca la penultima di Serie B col Cagliari lanciato. La partita di Udine vede le speranze dell’Udinese di evitare la retrocessione, che hanno subito un forte colpo dal risultato di parità 1-1 anche se sul piano dell’agonismo la prestazione dei friulani può definirsi positiva.

Qualche cenno di cronaca: primo attacco dei locali si registra al 5′, ed è concluso da un forte tiro di Del Negro che Colombo blocca con sicurezza. Insiste l’Udinese, e dopo tre minuti Tagliavini, raccogliendo una punizione battuta da Selmosson, manda un forte tiro a lambire l’incrocio dei pali. Il gioco ristagna a lungo entro la metà campo dei rossoblu, ma al 26′ giunge lo rete dei padroni di casa: Selmosson rompe gli indugi, avanza solo, in posizione di centrattacco, supera due. avversari e dal limite dell’arem lascia partire un forte tiro sulla sinistra del portiere che si tuffa forse con un attimo di ritardo, tocca il pallone ma non riesce a trattenerlo.

Anche nella ripresa i bianconeri si mettono per primi in azione: al 60′ Selmosson batte un calcio di punizione che Colombo devia oltre il fondo. Due minuti dopo è la porta udinese che corre un serio pericolo: calcio di punizione battuto da Longo da una Quarantina di metri, Colovatti esce male e Torriglia colpisce di testa la palla mandandola a sfiorare il palo. Il Cagliari, però, contrattacca con efficacia, finché al 66′ ottiene il goal del pareggio: Longo avanzo indisturbato dalla proprio metà campo, effettua un.lungo traversone su cui irrompe con precisione Riva che colpisce di testa mettendo in rete da pochi passi.