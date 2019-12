Udinese – Cagliari, quella volta che Bierhoff inziziò il nuovo corso bianconero (VIDEO)

L’Udinese torna in Serie A e il 27 agosto affronta il Cagliari alla prima con Bierhoff in campo e Zaccheroni in panchina.

Alberto Zaccheroni al cospetto del maestro Giovanni Trapattoni, ma il match si concluse con la vittoria dell’Udinese per 1-0 e a firmare il successo ci pensò Oliver Bierhoff all’11’della ripresa (il giocatore che l’anno precedente Trap avrebbe voluto avere ai suoi ordini nel Bayern di Monaco) che, svettando di testa su cross da destra di Stroppa (subentrato all’inizio del secondo tempo a Kozminski), pure lui al suo debutto con la maglia bianconera, superò l’incolpevole Fiori.

L’Udinese, che nel primo tempo era parsa un pò frastornata, dovette affrontare un Cagliari che si spinse con decisione in attacco, ma la squadra friulana una volta in vantaggio si scrollò di dosso paure e legittimò la vittoria consuma prestazione corale, con Stroppa geniale, con Desideri padrone assoluto del centrocampo, con il «mastino» Rossitto e con Ametrano, latra sorpresa. L’Udinese nel finale avrebbe potuto anche raddoppiare, ma l’esordio fu solo l’inizio di un ciclo incredibile.