Bologna-Udinese, il match report

Una partita per i bianconeri poco produttiva di occasioni da gol, solo 2 per la squadra di Gotti che ha fatto in totale 4 tiri (di cui 3 in porta) contro i 12 dei rossoblù, 1 sola parata per Da Costa, e poca accuratezza nei passaggi. Prestazione al di sotto degli ultimi standard dell’Udinese che non è riuscita quindi ad approfittare dell’emergenza indisponibili del Bologna. Il gol di Okaka è il quarto per il giocatore su colpo di testa dei 5 stagionali segnati dall’attaccante. Qui il report completo della Lega Serie A