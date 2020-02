Bologna-Udinese: precedenti e statistiche

I precedenti tra le due squadre non sorridono al Bologna, specialmente a Sinisa Mihajilovic, l’allenatore serbo infatti non è mai riuscito a battere l’Udinese in carriera. In questa stagione i precedenti sono a favore dei friulani che hanno subito zero reti da parte dei rossoblù: un pesante 4 a 0 in Coppa Italia e un 1 a 0 in campionato.

Le due squadre si sono affrontate nella loro carriera 80 volte, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: 29 vittorie rossoblu, 20 pareggi e 31 successi bianconeri. Considerando però solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio diventa a favore dei padroni di casa per 20 vittorie contro le 11 dell’Udinese.

L’ultimo pareggio in casa rossoblù (1-1) è del novembre 2012, mentre l’ultimo successo friulano in terra emiliana (1-2) risale al 30 dicembre 2017.

In questa stagione il fattore campo non sembra portare benissimo al Bologna che in casa ha ottenuto solo 4 vittorie (contro squadre impegnate nella lotta salvezza, ovvero Spal, Sampdoria,Brescia e l’unica di lusso contro l’Atalanta), poi 4 pareggi e 4 sconfitte, con una media punti a partita (1,33) inferiore addirittura a quella esterna (1,42), 17 reti messe a segno e 19 subite.

Più tragica però la situazione bianconera in trasferta che fuori dalle mura amiche ha collezionato 8 sconfitte, 2 pareggi e soltanto 2 vittorie, 10 gol segnati, 24 subiti e una media punti per partita (0,67), pari alla metà di quella casalinga rossoblù.