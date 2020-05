Cies, Allenatori: 40 partite per dirsi addio. L’Udinese prima in Europa per numero guide tecniche

Il numero 297 del CIES Football Observatory Weekly Post ha analizzato la longevità degli allenatori in 84 divisioni principali in tutto il mondo tra gennaio 2015 e dicembre 2019. Le classifiche includono solo squadre che sono sempre state nella massima divisione durante il periodo in esame.

Durante questo lasso di tempo, il numero medio di allenatori per club in carica per almeno tre partite di campionato nel periodo analizzato va dal 9.1 in Bolivia al 2.6 in Svezia. In media, un allenatore gestisce 40.6 partite per club prima di giungere ai saluti con la società. Il valore più alto è stato registrato per il Club Real Potosí: la squadra boliviana ha infatti impiegato 20 diversi allenatori tra il 2015 e il 2019. In media, erano responsabili ciascuno di 11.3 partite del club. Solo 30 club su 766 considerati hanno impiegato un solo allenatore nei cinque anni esaminati.

Nei cinque maggiori campionati europei, tutte le squadre hanno avuto almeno due allenatori. La Liga è il campionato che maggiormente è ricorso al cambio di panchina.

Average number of coaches per team since 2015

Considerando invece il numero di allenatori avvicendatisi nei club appartenenti sempre ai Top-five, sorprende (ma non troppo) trovare in prima posizione l’Udinese con 10 allenatori che hanno gestito in media 19,1 partite, meno di tutti i colleghi degli altri maggiori campionati europei. Number of coaches by teams since 2015 Big Five

Le difficoltà degli ultimi anni affrontate dall’Udinese per mantenere la permanenza in Serie A hanno fatto saltare almeno un paio di panchine all’anno, le prime ad essere sacrificate quando i risultati scarseggiano. Ma non è sempre stato così ovviamente.

Nella loro storia, il club che ha conosciuto più guide tecniche è il Genoa con ben 101 allenatori, mentre l’Udinese ha ‘sistemato’ in panchina 70 allenatori, il più longevo dei quali è stato Giuseppe Bigogno: 4 anni 11 mesi e 30 giorni e che portò nel 1955 la squadra friulana al secondo posto in campionato (vanificato poi dalla retrocessione per illecito sportivo).