Cies, Giro palla: Udinese davanti solo a Brescia e Parma

L’Osservatorio del Calcio ha stilato una speciale classifica che riguarda i chilometri percorsi dal pallone nella fase di possesso delle squadre nelle 35 principali competizioni del continente europeo nelle stagioni 2019/20 e 2018/19.

In testa c’è il Bayern Monaco, che ha fatto muovere la sfera in media per 12,7 km a partita, davanti al Manchester City con 12,5, e, in terza posizione, il Liverpool con 12,3.

In Italia guida la particolare classifica il Napoli con una media di 10,9 km, seguito dalla Juve (10,5 km) e, sul gradino più basso del podio, troviamo l’Inter con 10,3 km.

L’Udinese si attesta in terzultima posizione con una media di 8,1 km a incontro, davanti solo al Brescia (7,9) km e al Parma (7,8 km)