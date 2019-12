La maglia nera del 2019 va a Genoa, Fiorentina e Spal che chiudono l’anno solare rispettivamente con 29, 32 e 37 punti, escludendo ovviamente le squadre neopromosse e retrocesse la scorsa estate. Per l’Udinese di Tudor prima e Gotti poi un undicesimo posto con 43 punti, a sei lunghezze dalla terzultima. Per i bianconeri 12 vittorie, 7 pareggia ben 17 sconfitte. Per quanto riguarda i gol sono 26 quelli segnati e ben 58 quelli presi.