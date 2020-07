Curiosità Udinese: alla 30esima giornata bianconeri con lo stesso numero di gol fatti e subiti dello scorso campionato

Grazie ad un Lasagna ritrovato che ha permesso d’impinguare lo scarso bottino offensivo raccolto finora dai bianconeri, l’Udinese ha alla 30esima giornata gli stessi gol fatti nello scorso campionato (27) alla medesima giornata, a fronte degli stessi gol subiti (43) per una differenza reti di -16. Anche la composizione casa/trasferta è quasi identica: 17 gol subiti in casa in entrambi i campionati, mentre i gol realizzati al Friuli sono stati 15 nella scorsa stagione, 1 in più rispetto a quella attuale.

Nella stagione 2018/19 l’Udinese era 16esima con 29 punti, a soli +2 dalla zona retrocessione. Ha poi concluso il campionato in 11esima posizione a 43 punti (al pari col Sassuolo) grazie alle successive 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Nel campionato attuale, considerando sempre la 30esima giornata, l’Udinese è 15esima con 32 punti, 3 più dello scorso campionato e a +7 dalla zona retrocessione. La vittoria sfumata col Genoa negli ultimi secondi del recupero l’avrebbero portata a +9, un bel balzo in avanti in chiave salvezza.

Evitando inutili se e ma, a fronte delle stesse realizzazioni possiamo quindi ritenere migliore la situazione classifica e soprattutto il gap dalla zona rossa, cosa che potrebbe permettere all’Udinese di archiviare quanto prima la questione salvezza.