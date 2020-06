Tra tanti ex in comune (da Ciccio Graziani a Cesare Natali, passando per Paolo Poggi e Fabio Quagliarella), l’elenco dei reciproci ex di Toro e Udinese, al momento, è vuoto. Fa parziale eccezione Paolo Di Sarno: preparatore dei portieri granata ha difeso, da titolare, i pali friulani nel 1992/93. Di Sarno allena gli estremi difensori del Toro dall’ormai lontano 2007.

Torinogranata.it