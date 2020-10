Fiorentina-Udinese, precedenti e curiosità. I viola la prima vittima in Serie A di Gerard Deulofeu

L’Udinese non strappa i tre punti in Serie A alla Fiorentina dall’aprile 2016 con Luigi De Canio in panchina; da allora, tre pareggi e cinque sconfitte per i friulani.

La Fiorentina ha vinto ciascuna delle ultime 12 partite interne di Serie A contro l’Udinese, l’ultima sconfitta vila al Franchi risale al 11 novembre 2007; solo la Juventus (35) conta più successi interni della Fiorentina (29) contro l’Udinese in Serie A.

Il primo Fiorentina-Udinese in serie A è datato 14 gennaio 1951. La partita terminò sul risultato di 1-1 con i gol di Sperotto per i viola al 63′ e di Forlani per i bianconeri al 67′. Precedentemente c’era stato un solo Fiorentina-Udinese, disputato il 21 dicembre 1930, però in serie B.

Gerard Deulofeu ha segnato il suo primo gol in Serie A nel febbraio 2017 contro la Fiorentina, con la maglia del Milan. Il nuovo rinforzo di mister Gotti è tornato a disputare una gara di Serie A 1.246 giorni dopo la precedente (maggio 2017 in Milan-Bologna).

Il primo professionista condiviso dalle due squadre è Jozsef Ging, allenatore ungherese che guidò l’Udinese nel 1920 e la Fiorentina nella stagione 1933/34. Il primo giocatore doppio ex è invece Mario Sernagiotto, che indossò la maglia bianconera dal 1923 al 1926, per poi passare alla Fiorentina dove rimase fino al 1931. I giocatori che hanno militato in entrambe le formazioni sono davvero molti: per citarne alcuni Malesani, Rossitto, Balbo, Jorgensen, Pizzarro, Cuadraro, D’Agostino.