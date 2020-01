La designazione degli arbitri in vista della partita in programma lunedì 6 gennaio alle ore 18.00 presso lo stadio di Via del Mare:

ANTONIO GIUA

PRETI – IMPERIALE

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

Antonio Giua è un arbitro di polso abituato ad ammonire chi si rivolge a lui per proteste gratuite, sorvolando invece un po’ di più i contrasti più duri.