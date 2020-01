Lecce – Udinese: La moviola

Il Var protagonista anche a Lecce con i due gol annullati a Okaka.Il regolamento parla chiaro, l’arbitro l’ha solo applicato, piuttosto questa moviola così com’è va assolutamente rivista, non è più calcio. Basta un naso in fuorigioco per vedersi annullare una rete. Comunque sia direzione di gara buona per Giua che ha arbitrato con piglio Lecce-Udinese giudicando bene episodi come quello al 28’ quando Nuytinck allontana in area anticipando Babacar. I giallorossi chiedono un mani che non c’è. Assistito dal Var annulla al 47’ il gol di Okaka per il fuorigioco, mentre al 62’ è l’assistente Imperiale a vedere bene l’offside. Calma Okaka e Babacar, disinnescandoli senza cartellini nervosi.