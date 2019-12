Okaka, solo due gol contro il Cagliari. A secco dal 2011. Lasagna a segno nel 2017

Stefano Okaka è stato chiamato per dare verve all’attacco dell’Udinese, da anni anemico. L’ex Watford contro il Cagliari, avversario sabato al Friuli, per adesso ha giocato solo tre partite, riuscendo però a segnare due reti. L’ultima nel 2’11/12 col Parma (2-1 il risultato per gli emiliani), l’altra addirittura nel 2010 con la maglia del Bari.

Va un po’ meglio a Lasagna che ha affrontato i sardi solo 4 volte con una rete, siglata con la maglia dell’Udinese nel 2017/18 quando i bianconeri si imposero 2-1.