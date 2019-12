Paradosso Udinese: da Europa in casa, da Serie B fuori

L’Udinese chiude l’anno solare a 18 punti, appena a più quattro dalla terzultima, il Brescia di Mario Balotelli. Il che significa che i Bianconeri sono impiegati nella lotta per non retrocedere.Ma salta all’occhio un grande paradosso per la squadra di Luca Gotti, che ha ereditato il testimone da Igor Tudor.

I bianconeri sono da Europa in casa, mentre fiori sono da Serie B. Tra le mura amiche l’Udinese ha conquistato 14 punti (la Juve, pro are ha 22), nonostante un gap di gol che vede le reti segnate solo 7 e quelle prese 10. Ma 4 vittorie su nove partite sono comunque un ottimo bottino.

Le cose cambiano fuori dove l’Udinese è penultima solo davanti al Genoa con 4 punti e una sola vittoria (proprio sui rossoblu). I gol fatti qui sono solo 6 mentre quelli presi sono 18, sempre solo i liguri rossoblu hanno fatto peggio.