Roma-Udinese: arbitra Guida

Sarà il fischietto di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra Roma e Udinese. Queste le designazioni:

ROMA – UDINESE Giovedì 02/07 h. 21.45

GUIDA

MANGANELLI – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

Negativo il bilancio per l’Udinese: in 13 occasioni con Guida come arbitro i bianconeri hanno ottenuto solo 4 vittorie (di cui una in Coppa Italia con il Milan), 3 pareggi e 6 sconfitte. Il fischietto di Torre Annunziata ha espulso due volte un calciatore bianconero: Isla nel 2010 ed Heurtaux proprio contro la Roma.

Guida ha diretto i giallorossi in 20 occasioni (9V, 6P, 5S).

Guida ha già diretto due sfide tra Roma e Udinese, entrambe in Friuli, concluse con un pareggio e una sconfitta per i bianconeri.