Torino-Udinese: arbitra Maresca

La sfida che andrà in scena al Grande Torino verrà fischiata da Fabio Maresca di Napoli. Marco Guida al Var

TORINO – UDINESE Martedì 23/06 h.21.45

MARESCA

CARBONE – GORI

IV: SOZZA

VAR: GUIDA

AVAR: TEGONI

Non risparmia i cartellini, la sua direzione è lineare, sa tornare sui propri passi se necessario anche in caso di decisioni pesanti. Clamorosa la svista in Udinese-Genoa del settembre 2017, quando il VAR gli fece notare un fallo durissimo di Bertolacci su Lasagna che non aveva neppure visto, diventando il primo fischietto di serie A a decretare un’espulsione con l’aiuto della tecnologia.

Ha diretto l’Udinese in campionato in 8 occasioni fischiando 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultima, il match perso con l’Atalanta 7-1.

Anche il Torino conta 8 incontri con Maresca e medesimo bilancio (5V, 1P, 2S). Tutte le vittorie sono arrivate in casa.

