Torino-Udinese, il match report: i bianconeri e la maledizione del gol

E’ una sconfitta che pesa quella col Torino, i numeri parlano chiaro: la partita l’ha gestita meglio l’Udinese soprattutto nel primo tempo, ma la classifica alla fine l’hanno riscritta i granata lasciando i bianconeri a guardarsi ancora le spalle grazie al gol di Belotti, potente sì ma su cui Musso poteva fare di più.

L’aspetto positivo però sono proprio quei numeri che danno un segnale confortante. Dei 7 tiri complessivi dell’Udinese, 5 hanno centrato la porta: 1 palo (non è una cosa nuova) e al resto c’ha pensato Sirigu alzando la saracinesca con 4 parate delle sue. Situazione positivamente insolita vista la cronica mancanza di precisione in area e che si spera che d’ora in poi perduri. 16 corner per l’Udinese (solo 1 per il Torino) che però, nota dolentissima, non sono stati capitalizzati. E la maledizione del gol continua. Qui il match-report completo della Lega Serie A