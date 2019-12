Udinese 2019-20, quanto guadagnano i giocatori bianconeri

Nella stagione 2019/20, gli investimenti in stipendi in Serie A toccano attualmente quota 1 miliardo e 360 milioni di euro. L’Udinese risulta essere come sempre parsimoniosa rispetto alla media degli ingaggi pagati ai propri giocatori dalle squadre di massima serie: nessuno in rosa supera il milione di euro. Il più pagato è Rodrigo De Paul che prende 0,8 milioni all’anno, seguono i tre italiani della squadra: Okaka, Mandragora e Lasagna

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto DE PAUL 0,8 2023 OKAKA 0,7 2022 MANDRAGORA 0,7 2023 LASAGNA 0,6 2023 NESTOROVSKI 0,6 2022 DE MAIO 0,55 2022 BECAO 0,5 2024 SAMIR 0,5 2023 NUYTINCK 0,5 2021 FOFANA 0,5 2022 WALACE 0,5 2024 TEODORCYZK 0,5 2022 JAJALO 0,45 2022 TROOST-EKONG 0,4 2022 STRYGER-LARSEN 0,4 2022 MUSSO 0,4 2023 SEMA 0,4 2020 PUSSETTO 0,4 2023 BARAK 0,3 2022 TER AVEST 0,3 2022 PERISAN 0,3 2020 NICOLAS 0,2 2021 SIERRALTA 0,2 2022 OPOKU 0,2 2022 FONTE DATI Sport.virgilio.it Questa invece la classifica di Serie A sulla base del monte ingaggi delle 20 società (tra parentesi le posizioni in campionato). Se ne consideriamo lo scostamento dalla posizione in campionato, solo 6 squadre superano in positivo le 2 posizioni (ossia il 10%), tra cui l’Udinese con un +4. Il Genoa, come prevedibile, perde ben 9 posizioni. Gli ingaggi più produttivi sono quelli del Parma che va a +9. Juventus 294 milioni di Euro (2) -1 Inter 139 milioni di Euro (1) +1 Roma 125 milioni di Euro (4) -1 Milan 115 milioni di Euro (11) -7 Napoli 103 milioni di Euro (8) -3 Lazio 72 milioni di Euro (3) +3 Torino 54 milioni di Euro (10) -3 Fiorentina 50 milioni di Euro (15) -7 Cagliari 44 milioni di Euro (6) +3 Bologna 41 milioni di Euro (9) +1 Genoa 40 milioni di Euro (20) -9 Sampdoria 36 milioni di Euro (17) -5 Atalanta 36 milioni di Euro (5) +8 Sassuolo 35 milioni di Euro (13) +1 Lecce 32 milioni di Euro (16) -1 Parma 31 milioni di Euro (7) +9 Spal 30 milioni di Euro (19) -2 Udinese 30 milioni di Euro (14) +4 Brescia 28 milioni di Euro (18) +1 Verona 25 milioni di Euro (12) +8 FONTE DATI Foxsports.it In questa stagione, tra le squadre di Serie A, il giocatore meno pagato attualmente è Wilfried Stephane Singo del Torino. Si tratta di un difensore ivoriano classe 2000 che guadagna ‘solamente’ 30 mila euro all’anno di stipendio (2500 euro al mese). Va da sé che il giocatore più pagato della Serie A è Cristiano Ronaldo con 31 milioni di euro (2,6 milioni al mese).