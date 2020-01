L’Udinese chiude l’andata in casa ottenendo 17 punti, gli stessi della Roma e proprio con i giallorossi condivide il quarto posto, m segnato alla squadra della capitale solo per differenza reti. I bianconeri ceneri, infatti, hanno segnato 10 gol subendone altrettanti, contro i 17 fatti della Roma. Un risultato comunque che evidenzia come il Friuli sia tornato un fortino su cui costruire il futuro.