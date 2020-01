Ibrahimovic è l’acquisto che per Maldini e BOban dovrebbe dare una svolta al Milan. Per ora Pioli può essere abbastanza soddisfatto e ora tocca all’Udinese a San Sir. Dive ovviamente Ibra partirà titolare.

Per adesso l’attaccante svedese non ha mai perso contro i bianconeri: in undici gare sei vittorie e cinque pareggi con due gol, il primo con la maglia della Juve nel 2004, l’ultimo nel 2011 nel famoso 4-4 tra bianconeri e rossoneri.