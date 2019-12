Udinese-Cagliari: arbitra Piccinini

UDINESE – CAGLIARI Sabato 21/12 h. 15.00

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: SERRA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

Piccinini è un arbitro a cui piace fischiare poco e far correre il gioco, ma fino ad un certo punto: la sua media è di di 4,6 cartellini gialli per gara, mentre estrae il rosso una volta ogni 5,7 partite.

In Serie A conta 12 presenze, 58 gialli, nessun rosso e 6 rigori concessi

Ha diretto l’Udinese in campionato nella sfida col Parma del 1/9/19 (terminata 1-3), assegnando 1 giallo ai bianconeri e 3 ai parmensi e il 4° turno di Coppa Italia contro il Bologna conclusasi con il risultato di 4-0 per la formazione friulana, con 3 gialli per l’Udinese e 4 per i falsinei