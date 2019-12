Udinese – Cagliari: le probabili formazioni e le ultimissime

Nell’Udinese di Gotti ancora molti dubbi: Sema potrebbe rientrare sulla sinistra, ma c’è anche Pussetto che scalpita e che potrebbe agire pure lui sulla sinistra (con sacrificio di De Paul in favore di Barak) oppure davanti con sacrificio di Lasagna: chiaro che in entrambe le situazioni si parla di giocatori non al meglio e che potrebbero diventare alternative a partita in corso oppure solo uno inizialmente. nel Cagliari pochi i dubbi per Maran, con Cacciatore fuori uso

Udinese 3-5-2 3-5-2 Cagliari 4-3-2-1 4-3-2-1 TITOLARI Musso 1 1 Rafael Sema 18 12 Fargò Stryger Larsen 19 33 Luca Pellegrini Nuytinck 17 8 Cigarini Troost-Ekong 5 19 Pisacane De Maio 87 15 Klavan Fofana 6 6 Rog de Paul 10 21 Ionita Lasagna 15 99 Simeone Okaka 7 4 Nainggolan Mandragora 38 10 João Pedro RISERVE Nestorovski 30 9 Cerri Teodorczyk 91 26 Ragatzu Pussetto 23 27 Deiola Walace 11 24 Cacciatore Barak 72 17 Oliva Opoku 4 22 Lykogiannis Rodrigo Becão 50 3 Mattiello Ter Avest 2 2 Pinna Perisan 27 40 Walukiewicz Nícolas 88 20 Aresti INDISPONIBILI SQUALIFICATI DIFFIDATI