Udinese cosmopòlita, ma solo 5 gol dagli stranieri

Udinese globalizzata da tempo oramai, ma nel 2019/20 solo 5 gol sono arrivati dagli stranieri sugli undici complessivi messi a segno nelle prime sedici gare del torneo. Una media reti bassissima a prescindere, ma salta all’occhio che i vari Tudor e Gotti hanno lasciato in panchina spesso anche l’unica punta italiana, Lasagna, per cui la statistica prende ancora più valore, specie se si considera che De Paul non è affatto ubi centrocampista così come viene dipinto (e utilizzato) ultimamente.

I 5 gol segnati hanno portato comunque 11 punti sui 15 attuali, media che ammortizza la pochezza offensiva dei giocatori forestieri. Con loro rimangono però solo 2 le vittorie con un’Udinese che figura 16ma in questa particolare classifica, che comunque deve tenere in conto che i bianconeri ceneri sono tra le squadre con maggiore incidenza strano ieri in campionato (circa il 90 per cento).