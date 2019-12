Udinese, Danilo il più presente del decennio in maglia bianconera

La sosta natalizia è da sempre il tempo di bilanci, questa volta non solo di fine anno, ma anche di fine decennio.

Il 276 ° numero del Weekly Post dell’Osservatorio sul calcio del CIES ha presentato il calciatore più schierato per ognuna delle 42 squadre sempre presenti nel big-5 negli anni 2010.

Al primo posto Steve Mandanda dell’Olimpique Marsiglia schierato per l’84,2% dei minuti complessivi giocati dal club in Ligue 1, segue Messi con l’83,4% mentre l’ex bianconero occupa il 18° con il 63,9% dei minuti di gioco dell’Udinese

Sempre con riferimento ai giocatori più presenti, dalla classifica di Transfermarkt degli stakanovisti della Serie A, tra i diciotto che non hanno perso neanche un minuto dei 1530 giocati finora dalle squadre per il campionato in corso risulta esservi anche l’estremo difensore dell’Udinese. E per fortuna diremmo noi, vista l’imprescindibilità dei suoi interventi che più di una volta hanno fatto gridare al miracolo i tifosi bianconeri.