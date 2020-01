Che Musso fosse decisivo per l’Udinese ormai lo si era capito da tempo. Con la vittoria per 3-0 sul Sassuolo che ha mantenuto la porta bianconera inviolata grazie anche agli interventi decisivi dell’estremo difensore friulano, salgono a 7 i clean sheet della stagione. Eguagliano in campionato solo Milan e Inter.