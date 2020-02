Udinese-Fiorentina a Fabbri, curiosità e statistiche del fischietto di Ravenna

Le designazioni della 7a giornata di ritorno di Serie A

UDINESE – FIORENTINA Sabato 29/02 h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI

Micheal Fabbri, della sezione di Ravenna, studia a fondo le statistiche delle squadre che deve dirigere. E’ un arbitro giovane (classe ’83) e di talento ma con prestazioni discontinue. Il 2 dicembre 2018 all’Olimpico durante Roma-Inter (2-2): sullo 0-0 l’arbitro Rocchi non vede un rigore per i giallorossi per un contatto tra D’Ambrosio e Zaniolo. Fabbri, al Var, tace, scatenando le ire dei tifosi.

Eclatante poi l’errore in Juve-Milan nell’aprile 2019 sul fallo di mano di Alex Sandro: nonostante la revisione al Var, non assegna il calcio di rigore in favore del Milan.

Altra gara da incubo per Micheal Fabbri fu Lazio-Juve nel dicembre 2019 con una prestazione da dimenticare.

Ha diretto l’Udinese in 6 occasioni (3V, 0P, 3S), la Fiorentina invece in 9 gare (4V, 2P, 3S).

In Serie A ha diretto 79 gare estraendo 361 gialli, 6 rossi, 6 doppie ammonizioni e fischiato 23 rigori.